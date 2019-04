Un fenomeno che non smette di stupire e mietere share nonostante si tratti ‘solo’ di repliche. Ancora grandi numeri per ‘La primavera di Montalbano’, che si conferma leader della prima serata di lunedì.

La replica dell’episodio Amore su Rai1 è stato visto da 5 milioni 945mila spettatori, con share del 25,6 per cento, risultando anche il programma più visto della giornata.

Su Canale 5, il debutto della nuova edizione del Grande fratello ha raccolto 3 milioni 405 mila spettatori, con uno share del 19.34 per cento di share. Ma il fenomeno resta quello di Montalbano. Film che continuano ad essere visti e rivisti nonostante le repliche.

Sono 10 in tutto gli episodi in replica in primavera. e vengono trasmessi al lunedì e al mercoledì anche se solo la programmazione del lunedì è certa. Stasera, 10 aprile, ad esempio Montalbano lascia il passo al calcio.

Ecco la programmazione dei prossimi episodi

lunedì 15 aprile Come voleva la prassi (2017);

lunedì 22 aprile Una faccenda delicata (2016);

lunedì 29 aprile L’odore della notte (2002);

lunedì 6 maggio Par condicio (2005) [ancora…];

lunedì 13 maggio La pazienza del ragno (2006);

lunedì 20 maggio L’età del dubbio (2011);

mercoledì 22 maggio Una voce di notte (2013).