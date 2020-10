Per una vacanza ancora più suggestiva

Se anche tu sei alla ricerca di luoghi meno conosciuti e vistiti della Puglia per goderti scenari inaspettati e località pressoché prive di masse di turisti, questa è la guida che fa al caso tuo. Leggi subito la lista dei loghi che non ti aspetti in Puglia per una vacanza ancora più suggestiva e indimenticabile.

Il parco naturale Terre delle Gravine

La Puglia presenta un magnifico paesaggio naturale che, purtroppo, molti turisti ignorano come le Murge. Nell’entroterra a metà tra le province di Brindisi e Taranto, si trova il parco naturale Terre delle Gravine, una delle aree naturali protette più importanti del Paese. Di origine carsica, le gravine si caratterizzano per profondi canyon ricchi di biodiversità. Con gli appartamenti per le vacanze in Puglia è possibile andare alla scoperta anche di luoghi meno conosciuti come questo.

Gli ulivi secolari a Ostuni

Tra i tanti prodotti d’eccellenza della Puglia c’è sicuramente l’olio, ma pochi vanno a vedere dove viene prodotto. Gli ulivi secolari nella piana di Ostuni sono uno spettacolo della natura, simbolo di un’antica tradizione che viene portata avanti ancora oggi. Alcuni alberi hanno più di 3000 anni, dei veri e propri monumenti viventi da cui viene prodotto l’oro liquido di questa terra: l’olio. Robusto, corposo e piccante è un vero toccasana ricco di gusto che può essere un souvenir diverso dal solito ma sicuramente molto apprezzato da tutti.

I vigneti di Locorotondo

Altra produzione pugliese di grande pregio è il vino. Per tutti gli amanti dell’enocultura, non può mancare una visita ai vigneti. Tra i più belli ci sono quelli nella valle d’Itria a Locorotondo, un borgo molto suggestivo in provincia di Bari. Tra i vini più rinomati prodotti in questa zona ci sono il Negramaro e la Verdeca. Il vino bianco prodotto qui si può vantare della denominazione di origine controllata: il Locorotondo DOC. Sono tanti i vigneti che aprono le porte ai visitatori che si godono una passeggiata tra muretti a secco e trulli.

Le isole Tremiti

Quando si parla di mare in Puglia, tutti pensano immediatamente al Salento ma ci sono moltissime perle ancor poco esplorate. È il caso delle isole Tremiti, situate a poca distanza della penisola del Gargano. L’arcipelago conta cinque piccole isole incontaminate grazie all’istituzione di un’Area marina protetta. Le acque cristalline sono perfette anche per le immersioni. Da non perdere la grotta viola che deve il suo nome alla ricca flora marina di questa particolare tinta. Altro luogo imperdibile per gli amanti dei diving è la Grotta di Castellana.

Le chiese rocciose di Massafra

In provincia di Taranto nel comune di Massafra alcune stradine e antichi crocicchi portano a delle spettacolari pievi incastonate nella roccia. Le chiese scavate nella roccia come quella di San Marco, San Leonardo e Sant’Antonio Abate risalgono addirittura al IV sec. Al loro interno conservano dei maestosi affreschi murali fatti proprio sulla nuda roccia.