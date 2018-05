I siciliani, stando alle statistiche degli ultimi anni, sono dei discreti giocatori

La Sicilia sembra avere un particolare e piuttosto intenso rapporto con il gioco d’azzardo: casino live online o sale da gioco terrestri che siano, slot machine, roulette o blackjack; i siciliani, stando alle statistiche e alle cifre registrate negli ultimi anni, sono dei discreti giocatori. Giocano poco in cifre, circa 280 euro pro capite – al terz’ultimo posto prima della Calabria e della Basilicata – ma in maniera costante. Seguendo il trend di tutti i giocatori italiani, anche quelli siciliani iniziano a disertare le sale gioco terrestri e a preferire i giochi da casino più sofisticati dei casino live aams: la roulette, il blackjack o anche il baccarat sembra intrigarli ultimamente molto più che le slot machine da bar, i video poker o le VTL. Questo atteggiamento di favore e interesse verso il casino online live aams live, deriva dalla percezione dello stesso come più sicuro ed onesto, perché completamente sotto il controllo dello Stato attraverso il suo aams e il Monopolio sui giochi.

Chi si è accorto della propensione dei siciliani verso il gioco, sono sia gli amministratori locali che i colossi del gioco estero. Nelle principali località turistiche, infatti, molti sindaci chiedono da tempo l’apertura di nuovi casinò terrestri, che possano offrire esperienze live roulette, blackjack, baccarat e tante slot machine non solo ai turisti, ma soprattutto ai residenti. La politica locale vorrebbe favorire il gioco terrestre rispetto a quello online dei casino certificati aams perché, mentre il primo porterebbe lauti guadagni nelle casse dei comuni, quello live nei casino certificati aams sul web spartisce i ricavati tra operatori e giocatori, sotto forma di vincite, tagliando fuori la politica dei territori. Sono quindi diversi anni che si parla di una ipotetica apertura di un nuovo casino terrestre a Taormina. Gia nel 1963 infatti la citta di Taormina ospito per qualche anno un casino terrestre gestito dal commendatore Domenico Guarnaschelli gia amministratore qualche anno prima del Casino di Tripoli. Il casino di Taormina durante I suoi anni di attivita divenne un punto di riferimento per attori e e divi internazionali.

Croupier: i più apprezzati sono siciliani

Ma la Sicilia partecipa al grande circo del gioco d’azzardo non solo fornendo al settore giocatori affezionati, ma anche addetti e professionisti preparati e affermati. Tra tutti i croupier italiani, quelli usciti dalle scuole Chilton di Palermo e di Catania sono i più ricercati, soprattutto all’estero. Un giovane siciliano che scelga la professione di croupier si troverà davanti a due vie principali, quella che lo porterà all’estero, a lavorare nei più prestigiosi casino terrestri del mondo. A Macao, Malta, Montecarlo e soprattutto in Gran Bretagna dove, sembra, i croupier siciliani siano molto ricercati. La sua seconda opzione, soprattutto se le lingue estere non dovessero essere il suo forte, potrebbe vederlo rimanere sui lidi italiani e impiegarsi in una delle sale live riservate alla roulette o al blackjack e al poker allestite dalle case da gioco online aams. I giocatori italiani sono tra i più numerosi al mondo e spendono in media molto; da qui è chiaro come tutto l’interesse delle case da gioco virtuali certificate aams sia quello di aumentare nei menù di gioco le sezioni dedicate alla roulette, blackjack e altri giochi di carte live dal vivo. Essere di madrelingua italiana, se si parla di lanciare la pallina nella roulette live o accettare la sfida dei giocatori al blackjack, sembra essere davvero un valore aggiunto!

Sicilia – Malta: la rotta del gioco

Da Malta, infine, arriva una grossa novità, che farà piacere agli amanti del gioco d’azzardo siciliani e italiani e anche a coloro che vorrebbero impiegarsi come croupier nei casino terrestri. Malta si avvia a diventare l’isola del gioco d’azzardo. I progetti di costruzione di immensi resort con casino, la velocità della loro realizzazione – per cui c’è già una data di inaugurazione, il capodanno 2018 – unitamente alla vicinanza tra le due isole, potrebbe, da un lato rendere inutile l’intraprendenza dei nostri amministratori locali che, presto temiamo, dovranno rendersi ben conto di aver perso questo treno; dall’altro offrire qualche opportunità di lavoro ai giovani siciliani e tantissime opportunità di svago e divertimento a prezzi super contenuti per gli appassionati di gioco live.