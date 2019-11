Chi non conosce il volto di infiniti meme virali sui social? Ecco la sua storia

Sapete cosa sono i “meme”? Nell’era dei social, sono immagini tolte dal loro contesto e diventate virali attraverso nuovi significati che danno loro, di volta in vota, gli autori. Uno dei più famosi, dei più virali, è il volto di questo settantaquattrenne ungherese, Andras Arato, diventato, a sua insaputa, dal 2012 famoso in tutto il mondo, con il nomignolo di “Hide the Pain Harold” (Harold nascondi il dolore), per quel sorriso che sembrava nascondere un dolore inconfessato.

Una fama mondiale, nata e cresciuta su internet, sui social. Il pubblico di Hide the Pain di Harold è cresciuto fino a raggiungere oltre 300.000 follower su tutte le piattaforme messe insieme. Con video e post che raggiungono milioni, Harold ha stabilito un fedele seguito da quasi tutti i paesi del mondo.

Com’è nata la vicenda e quali conseguenze ha avuto per la sua vita e per la sua famiglia, lo ha raccontato al sito del giornale inglese The Guardian. “Anni fa, ho fatto una ricerca inversa di immagini su una mia foto e sono rimasto scioccato nello scoprire che era diventato un meme”, ha raccontato. “Le persone online pensavano che il mio sorriso, combinato con lo sguardo nei miei occhi, fosse terribilmente triste.

Ma come è nato quell’immagine? “La foto è nata da uno scatto che avevo fatto un anno prima, quando lavoravo ancora come ingegnere elettrico. Un fotografo professionista si è messo in contatto dopo aver visto le mie foto delle vacanze su Facebook. Ha detto che stava cercando qualcuno come me per essere presente in alcune immagini. Tutti sono un po’ vanitosi dentro, me compreso, quindi ero felice che mi volesse. Mi ha invitato a un servizio fotografico vicino a casa mia a Budapest e abbiamo scattato foto in diverse location e ambientazioni. Nel corso di due anni ha scattato centinaia di foto per librerie fotografiche. Pensavo che le immagini sarebbero state utilizzate solo da aziende e siti Web, ma non mi aspettavo i meme. Le persone sovrapponevano il testo alle mie foto, parlavano delle loro mogli che le lasciavano o dicevano che la loro identità era stata rubata e il loro conto bancario svuotato. Hanno usato la mia immagine perché sembrava che stessi sorridendo per il dolore”.

Un successo inaspettato e davvero bizzarro, per la direzione che avevano preso gli eventi: “Una volta usciti i meme nel mondo, i giornalisti hanno iniziato a contattarmi e volevano venire a casa mia per intervistarmi. Mia moglie lo odiava: pensava che interferisse nella nostra vita privata e non le piaceva il modo in cui ero ritratto. La gente pensava che non fossi una persona reale, che fossi una creazione di Photoshop: qualcuno si è persino messo in contatto per chiedere la prova dell’esistenza. Sapevo che era impossibile impedire alle persone di creare meme, ma mi infastidiva ancora che le pagine di Facebook, alcune con centinaia di migliaia di follower, usavano la mia fotografia come immagine del profilo e fingevano di essere me. Una specie di marchio mi era stato creato e sarei stato uno sciocco a non usarlo. Quindi, nel 2017, ho creato la mia fan page di Facebook e l’ho aggiornata con video e storie dei miei viaggi”.

Harold ha saputo volgere le cose a suo vantaggio: “Da lì è iniziato tutto. La gente notò che ero diventato proprietario del meme e mi contattava per offrirmi lavoro. Mi è stato assegnato un ruolo in uno spot televisivo per un rivenditore di auto ungherese. In una delle pubblicità, ho viaggiato in Germania per comprare un’auto usata che si è rotta a metà strada verso casa; se avessi comprato la stessa macchina attraverso la loro azienda, affermava il marchio, non sarebbe successo. Il compenso per quella pubblicità cambiò idea di mia moglie sul meme”.

“Ora la mia vita è cambiata radicalmente. Le persone mi chiedono di parlare della mia storia, per dimostrare il potere dei meme. Un sito di calcio mi ha portato in Inghilterra per fare un video su Manchester City; Devo girare il campo e vederli giocare una partita di Champions League. Il gigante tedesco delle vendite per corrispondenza Otto mi fece volare fuori per fare pubblicità per loro. La band ungherese hard rock Cloud 9+ ha una canzone chiamata Hide The Pain , con me nel video. Sono il volto di Totum, la carta sconto britannica gestita dalla National Union of Students – mi hanno fatto indossare un cappello da pescatore”.

Harld è diventato famoso in tutto il mondo, ha profili su facebook, instagram e un suo sito. Incredibile. “L’anno scorso, ho preso 20 voli da Budapest verso destinazioni in tutto il mondo: Europa, Russia e, sempre più lontano, in Sud America. Il mese scorso, ho viaggiato in Cile e Colombia per alcune apparizioni TV; quella era la prima volta che mi sentivo una vera celebrità. Ogni volta che camminavo per strada si radunava una folla, quindi mi davano guardie del corpo. Non ho mai goduto di una fama come quella prima; a volte faceva paura”.

“Adesso sono il volto di una campagna per un servizio di salute mentale in Ungheria. Sono orgoglioso che negli ultimi 10 anni sia uscito qualcosa di più di un semplice sorriso idiota”.

“Ho 74 anni. Ho trascorso 40 anni come ingegnere. Ma in realtà non sono una persona triste; penso di essere piuttosto felice”. E certo….