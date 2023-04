Terremoto a La7

“La7 ha deciso di sospendere la produzione del programma Non è l’Arena che da domenica prossima non sarà in onda. La7 ringrazia Massimo Giletti per il lavoro svolto in questi sei anni con passione e dedizione. Massimo Giletti rimane a disposizione dell’Azienda”. Così, in un comunicato, La7.

Giletti: “Il mio pensiero va a chi lavora con me da anni”

Il conduttore, contattato da Adnkronos, ha commentato la decisione: “Prendo atto della decisione di La7. In questo momento, l’unico mio pensiero va alle 35 persone che lavorano con me da anni e che da un giorno all’altro – senza alcun preavviso – vengono lasciate per strada”.

Sui social anche la reazione del vicepremier Matteo Salvini: “Sospeso il programma di Giletti su La7: il mio abbraccio a Massimo e alla sua squadra. L’ho sempre stimato e spero di rivederlo in video al più presto”.

Cos’è successo tra La7 e Giletti?