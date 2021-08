È successo a Ladispoli (Roma)

Dramma sulla spiaggia libera di Ladispoli, comune a pochi chilometri da Roma.

Un uomo di 64 anni, Massimo Armeni, si è tuffato in mare per salvare i suoi figli di 6 e 8 anni che chiedevano aiuto ma il genitore non ce l’ha fatta.

L’uomo, originario di Castel di Leva (Roma), dopo avere salvato i figli, è crollato vicino la riva. Purtroppo inutili i soccorsi tempestivi del 118.

L’episodio è avvenuto ieri, giovedì 5 agosto, intorno alle 16, davanti a centinaia di persone. La polizia indaga sull’accaduto.

Non è al momento chiaro se Armeni, che aveva problemi cardiaci, sia morto per un malore o per annegamento. Sarà la magistratura di Civitavecchia a stabilire la causa del decesso.

Stando a una prima ricostruzione, la famiglia – padre, madre e i due figli – erano arrivati in spiaggia da pochi minuti quando Armeni ha visto i figli in diffcoltà, spinti dalla corrente. Si è tuffato, insieme ai tre bagnini presenti in zona.

I bambini, portati in codice rosso con l’eliambulanza all’ospedale Gemelli di Roma, sono fuori pericolo. Anche i bagnini stanno bene, seppur scioccati.