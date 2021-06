L'artista si trova in un ospedale di Roma

L’attore siciliano Lando Buzzanca è ricoverato a Roma.

è ricoverato a Roma. L’artista ha avuto un’ emorragia cerebrale .

. Il figlio Massimiliano ha aggiornato sulle sue condizioni di salute.

Lando Buzzanca è ricoverato in un ospedale di Roma per le conseguenze di un malore.

Il figlio Massimiliano, al settimanale Oggi, ha affermato: «Mio padre Lando Buzzanca sta meglio e presto potrebbe tornare a casa. Non sappiamo ancora se il malore ha lasciato dei danni, ma il peggio è passato».

Massimiliano, che è anche attore – fa parte del cast di Un Posto al Sole, la soap opera di Raitre – ha raccontato che il padre 85enne ha avuto un’emorragia cerebrale: «È stato incosciente per qualche giorno, andavo a trovarlo ma potevo vederlo solo attraverso una finestrella», per via delle restrizioni anti Covid-19.

Inoltre, si è appreso che anche Francesca Della Valle, la compagna da 5 anni dell’attore, ha potuto vederlo, nonostante le prime resistenze della famiglia: «Sono riuscita a salutare Lando dalla ‘famosa’ finestrella, ho ottenuto di poterlo vedere per pochi minuti e di constatare di persona, con i miei occhi, il suo stato di salute. Dopo più di un mese mi sono rincuorata», ha detto la donna ad Oggi.

E ancora: «Quando Lando uscirà, ci batteremo per dare un riconoscimento giuridico a quelle coppie che manifestano pubblicamente sentimenti come l’affetto e l’amore. Nel nostro caso sono stati violati diritti e libertà».