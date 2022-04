Salvati anche cani e gatti

Lapo Elkann ha affittato un boeing con le donazioni ricevute dalla sua Fondazione Laps in occasione delle nozze e ha portato 150 persone dall’Ucraina al Portogallo. Ha anche salvato cani e gatti.

Lo ha raccontato lo stesso Lapo Elkann su Twitter: “Per il nostro matrimonio Joana e io abbiamo chiesto ai nostri ospiti di fare una donazione a #FondazioneLaps. Con la somma raccolta abbiamo deciso di supportare il Popolo ucraino con diverse azioni. Oggi abbiamo affittato un boeing per portare in Portogallo 150 ucraini, 10 cani e 5 gatti salvandoli così dalla guerra. Auguro a loro di ritrovare la serenità. Un grande grazie al Sindaco di Cascais per il supporto”.

Già subito dopo l’invasione russa, Lapo Elkann ha sospeso la distribuzione degli occhiali Italia Independent in Russia “in segno di piena e totale solidarietà con il popolo Ucraino”.

Lapo Elkann e Joana Lemos si sono sposati in Portogallo il 7 ottobre 2021. Proprio lì è stata istituita la Fondazione Laps. Come spiegato su IlGiornale.it, l’operazione di Lapo Elkann “probabilmente non si esaurisce con il trasporto in Portogallo dei profughi ma mira a supportarne la permanenza in loco anche grazie al supporto dell’amministrazione locale, alla quale è andato il ringraziamento del rampollo di casa Agnelli”.