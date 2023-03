In provincia di Latina

A Suio terme, in provincia di Latina, un carabiniere ha sparato e ucciso Giovani Fidaleo, originario di San Giorgio a Liri, nel Frusinate, direttore di un albergo. Il militare, Giuseppe Molinaro, 58 anni, dopo il delitto, si è recato a casa di un amico che ha, poi, chiamato i carabinieri di Teano.

L’omicidio maturato in un contesto di gelosia, è avvenuto poco dopo le 16 di oggi, martedì 7 marzo. Il militare, con la pistola di ordinanza, ha anche ferito gravemente una donna di 40 anni trasportata in elicottero a Roma, dov’è ricoverata all’ospedale Gemelli in condizioni serie.

I carabinieri stanno cercando di ricostruire quanto successo: si è appreso che il 58enne avrebbe preso di mira il gestore dell’albergo – colpito nel parcheggio della struttura – perché riteneva che questi avesse una relazione con la donna di cui si era invaghito.

Fondamentali saranno gli esami balistici per accertare la traiettoria esatta dei colpi sparati.

Il 58enne è stato fermato. Il provvedimento restrittivo è stato poi disposto dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere (procuratore Carmine Renzulli), competente per il fermo, essendo avvenuto nel Casertano, mentre la Procura di Cassino è quella competente per territorio, che effettuerà le indagini preliminari. Il fermo dovrà essere convalidato entro 48 ore dal GIP del tribunale di Santa Maria Capua Vetere.