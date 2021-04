È candidata per la canzone del film 'La vita davanti a sé' insieme a Dianne Warren.

La cantante volerà a Los Angeles ed eseguirà il brano durante la cerimonia degli Oscar 2021.

Dopo aver vinto il Golden Globe per la sua “Io sì (Seen)”, miglior canzone originale del film “La vita davanti a sé”, scritto e diretto da Edoardo Ponti e con Sophia Loren, è ora in corsa per fare l’unplein e vincere anche il Premio Oscar.

Laura Pausini parla di Sophia Loren

Attualmente i bookmaker degli Oscar 2021 danno per favorita proprio la coppia Pausini-Warren. La cantautrice americana è stata nominata 12 volte e finora non ha mai vinto, ma stavolta potrebbe spuntarla. Quella della Pausini è una delle candidature italiane di questa edizione insieme alle due candidature di Pinocchio di Matteo Garrone, i costumi di Massimo Cantini Parrini, il trucco di Dalia Colli e l’hairstyle di Francesco Pegoretti. Perciò tutta l’Italia tifa per Laura Pausini la cui vittoria potrebbe segnare un record: la prima volta che una canzone italiana si aggiudica un Academy Award.

Laura Pausini il video di Io si(Seen)