Il traguardo record di Laurent Simons

Un bambino di 11 anni ha conseguito la laurea in fisica all’Università di Anversa, in Belgio, dopo aver completato con successo un corso triennale in un anno e avere seguito anche i corsi di master. Il giovane laureato, Laurent Simons, di Ostenda, ha superato gli altri studenti, ottenendo il massimo riconoscimento possibile.

«Simons ha studiato per la sua laurea in fisica dal marzo 2020 e ora si è laureato con l’85% che è la più alta onorificenza», ha detto un portavoce dell’Università di Anversa. «Quest’anno ha seguito anche alcuni corsi del master. Dopo l’estate, inizierà ufficialmente il suo master», ha detto il portavoce.

Simons ha affermato di avere sospeso tutti gli altri lavori per seguire corsi di meccanica classica e fisica quantistica, poiché «voleva sapere subito tutto su questi argomenti».

«L’immortalità, questo è il mio obiettivo. Voglio essere in grado di sostituire il maggior numero possibile di parti del corpo con parti meccaniche. Ho tracciato un percorso per arrivarci. La fisica quantistica, lo studio delle particelle più piccole, è il primo pezzo del puzzle», ha affermato l’11enne.

«Due cose sono importanti in uno studio del genere: acquisire conoscenza e applicarla. Per raggiungere la seconda, voglio lavorare con i migliori professori del mondo, guardare dentro i loro cervelli e scoprire come pensano», ha aggiunto Simons.

Il ‘bambino prodigio’ ha studiato in precedenza a UGent e TU Eindhoven, dove ha già ottenuto i crediti, il che significa che potrebbe ottenere la laurea con un programma più breve all’Università di Anversa.

Simons ha studiato per la prima volta alla TU Eindhoven quando 9 nove anni e sarebbe stata la persona più giovane ad avere mai ottenuto un diploma di istruzione superiore ma ha dovuto lasciare a causa di disaccordi con l’università olandese prima di laurearsi.