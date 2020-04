Quando si vive in casa con la propria anima gemella o con una famiglia numerosa è giusto cercare di facilitarsi il più possibile la vita e organizzare gli spazi al meglio. D’altronde non tutti possono permettersi appartamenti di molti metri quadri, con il caro affitti e i mutui sempre più difficili da ottenere molte giovani coppie e famiglie si vedono costrette a optare per locali di piccole dimensioni.

Per questo motivo scegliere gli elettrodomestici giusti è di primaria importanza, anche se questo vuol dire fare delle rinunce. Capita di dover valutare se acquistare una lavatrice o una lavastoviglie, spesso optando per la prima e lasciando la seconda come un lusso a cui pensare una volta trovata una casa più grande.

Dopo aver fatto il bucato per però bisogna trovare un posto dove stendere i panni e se non si dispone di un ampio balcone, questo può diventare un bel problema. A nessuno piace avere uno stendino aperto in cucina o in salotto, anche perché i panni bagnati in casa d’inverno possono creare umidità nell’ambiente. Qualche studente universitario che ci legge potrebbe giustamente proporre di mettere i panni bagnati sui termosifoni, mentre in realtà la soluzione migliore è comprare un’asciugatrice o una lavasciuga.

In entrambi i casi parliamo di elettrodomestici guardati con un certo sospetto, in molti infatti sostengono che non sia possibile ottenere una buona asciugatura e che i panni si rovinino in modo inevitabile. In realtà le asciugatrici con il tempo si sono evolute, diventando sempre più performanti e in grado anche di ammorbidire i tessuti.

Sul mercato potete trovare asciugatrici e lavasciuga, vediamo quali sono i vantaggi e gli svantaggi. Questi due elettrodomestici rientrano nel Bonus Mobili, quindi se state ristrutturando casa, vi consigliamo di approfittarne.

Asciugatrici

Una vera manna dal cielo per chi deve fare tantissimo bucato ogni giorno, l’asciugatrice potrà davvero cambiarvi la vita, dato che non dovrete più preoccuparvi di stendere i panni all’aperto o in casa. Si tratta di elettrodomestici abbastanza ingombranti, infatti spesso vengono sistemati in una stanza a parte dove si è soliti tenere anche la lavatrice.

Nel caso non si disponga di molto spazio è possibile trovare dei modelli che si possono ‘impilare’ sulla lavatrice (o viceversa), una soluzione comoda che permette di spostare il bucato da un elettrodomestico all’altro in pochi secondi. Per risparmiare ancora più spazio è possibile comprare un’asciugatrice slim. Questa tipologia ha un cestello meno capiente di quelle normali, ma avendo una forma più stretta si possono sistemare con più facilità anche in un angolo della casa.

Utilizzare un’asciugatrice è semplicissimo, basta impostare uno dei programmi e avviarla. Un programma può durare fino a 2 ore. Alcuni modelli dispongono di funzioni molto utili per ammorbidire i tessuti o per ‘stirare’ i panni in modo da eliminare il più possibile le pieghe.

Lavasciuga

Le lavasciuga uniscono lavatrice e asciugatrice in un singolo elettrodomestico. Sono una soluzione particolarmente apprezzata da chi vive in un locale di piccole dimensioni, in quanto possono prendere il posto di una lavatrice in cucina o in bagno. Per ottenere risultati ottimali dal lavaggio e dall’asciugatura occorre puntare su un prodotto di alta qualità, in quanto quelli più economici non riescono a gestire i due processi in modo adeguato.

Le lavasciuga inoltre consumano molto di più delle asciugatrici, questo perché necessitano del doppio dell’energia. Un altro svantaggio di questi elettrodomestici sta nella loro difficoltà d’uso. È necessario infatti impostare il programma di lavaggio e quello corrispettivo per l’asciugatura, stando ben attenti ai tessuti. La selezione dei programmi avviene in due modi separati, quindi per riuscire a impostare correttamente l’elettrodomestico si dovranno leggere attentamente le istruzioni e fare un po’ di tentativi. Tenete conto anche del fatto che il cestello delle lavasciuga ha diverse capacità per il lavaggio e l’asciugatura, quindi non andrà mai riempito al massimo.

Quale scegliere?

La scelta tra i due elettrodomestici va fatta in base allo spazio disponibile in casa, al proprio budget e alle proprie necessità. Se avete la possibilità di ‘impilare’ una lavatrice e un’asciugatrice, allora è consigliabile optare per questa soluzione per ammortizzare sui consumi e per risparmiare il più possibile sull’acquisto, puntando su un modello slim con un buon rapporto qualità-prezzo.

Al contrario, se lo spazio in casa non basta, ma dovete comunque fare il bucato con una certa frequenza e avete un buon budget, allora dovrete optare per una lavasciuga di qualità. Le lavasciuga sono perfette per una coppia, mentre per una famiglia è preferibile un’asciugatrice con una buona capienza.