Nell’ultimo anno il lavoro da remoto o “smartworking” ha coinvolto 6,5 milioni di lavoratori. Un trend che potrebbe continuare a crescere in futuro, in quanto è una modalità che pone maggiore attenzione sugli obiettivi piuttosto che sull’orario di lavoro. Vediamo i pro e i contro.

Riunioni in remoto e meno viaggi

Nel corso del 2020, aziende e professionisti si sono accorti che, riunioni e molteplici altre attività, possono essere svolte da remoto senza la necessità di trasferte frequenti.

In base ai dati raccolti da Forum Pa, i dipendenti pubblici hanno risparmiato ogni giorno da un’ora a un’ora e mezza di tempo per gli spostamenti casa-lavoro, recuperato per sé e la propria famiglia circa 30 ore al mese e, in un anno, evitato uno spreco di tempo pari a 128 milioni di ore.

Vantaggi per i lavoratori e per l’ambiente

Lo smartworking si è anche rivelato un alleato per contrastare l’inquinamento: ha evitato la circolazione su strada di oltre 880 mila automobili con a bordo un solo dipendente.

Ma facciamo qualche calcolo per capire meglio la portata di questa “rivoluzione”. Immaginiamo che ogni giorno un lavoratore percorra 20 chilometri all’andata e 20 al ritorno: lavorando da remoto ha evitato di percorrere 600 chilometri al mese con un risparmio di circa 230 euro e 72 kg di CO2. Ma non soltanto.

Con lo smartworking si evita, in totale, di consumare 384 milioni di euro di carburante, di immettere circa 121 mila tonnellate di CO2 nell’atmosfera e di percorrere oltre 1 miliardo di chilometri all’anno.

No all’ansia di lavorare da soli

Lo smartworking impone però di ripensare gli spazi e i processi di lavoro per scongiurare “l’ansia di lavorare da soli”.

Le aziende dovranno predisporre spazi adeguati per gli incontri, stimolare la creatività e confrontarsi dal vivo con i colleghi. I lavoratori, invece, dovranno puntare a diventare autonomi senza sentirsi disorientati. Per agevolarli, i manager si sono già attrezzati per gestire al meglio i dipendenti a distanza.

Gli strumenti essenziali per il lavoro da remoto

I vantaggi dello smartworking per la vita privata sono numerosi ma, per lavorare senza intoppi, è indispensabile possedere un pc affidabile ed una connessione internet stabile e performante.

Infatti, una connessione internet stabile è indispensabile sia per partecipare alle riunioni da remoto che per usufruire dei servizi di cloud per la condivisione dei file.

L’impatto sulle città: sostenibilità ambientale

Infine, la nuova modalità di lavoro esplosa lo scorso anno lascia il segno anche sulle città e diventa una leva per migliorarle grazie alla mobilità sostenibile e agli incentivi auto per le auto elettriche o ibride, testimonianza dei tempi che cambiano e della maggiore attenzione alla sostenibilità ambientale e a un nuovo modello di sviluppo urbano.