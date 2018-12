La domanda va presentata entro il 10 gennaio 2019

Al via il concorso per l’assunzione di 80 commissari della Polizia di Stato.

Per poter partecipare, i candidati devono essere in possesso di una delle seguenti lauree specialistiche o magistrali: Giurisprudenza; Scienza dell’economia; Scienze della politica; Scienze delle pubbliche amministrazioni; scienze economico-aziendali; Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica. Inoltre i candidati non devono aver compiuto 30 anni (33 in caso si sia prestato servizio militare).

La domanda di partecipazione deve essere inoltrata entro il prossimo 10 gennaio 2019 servendosi esclusivamente della procedura informatica rintracciabile sul sito della Polizia di Stato. Per accedere al portale, si dovranno utilizzare le proprie credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). E’ inoltre necessario che il candidato abbia un indirizzo mail certificato (PEC) dove poter ricevere comunicazioni.