Il video ha fatto il giro del mondo

Sergej Lavrov, ministro degli Esteri russo, ha partecipato a una conferenza sulla geopolitica a New Delhi, in India, e una sua affermazione ha suscitato ilarità e disapprovazione.

Lavrov ha, infatti, ha affermato: “… la guerra che stiamo cercando di fermare, che è stata lanciata contro di noi usando gli ucraini…”. Il ministro, però, a fatica è riuscito a terminare la frase perché ha scatenato molte risate tra il pubblico, come mostrato in un video diffuso dall’agenzia di stampa indiana Asian News International (ANI) e che, in poco tempo, ha fatto il giro del mondo.

Lavrov ha anche detto che “non dipenderemo più da un partner occidentale, non gli permetteremo di far esplodere gasdotti”, riferendosi agli incidenti che hanno danneggiato a settembre i gasdotti Nord Stream 1 e 2 nel Mar Baltico, di cui i Paesi occidentali e la Russia si accusano vicendevolmente.

L’amicizia tra India e Russia

L’India, che ha ospitato un incontro del G20 e che presiede quest’anno il Gruppo dei 22, ha un’amicizia di lunga data con la Russia e non ha condannato l’invasione dell’Ucraina. Inoltre, New Delhi (Nuova Delhi) è un importante cliente di Mosca nel settore militare e ha aumentato le sue importazioni di petrolio russo nell’ultimo anno, a differenza dei Paesi occidentali.

A tal proposito, il ministro degli affari esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha criticato lo scorso dicembre l’aumento degli acquisti di petrolio russo da parte dell’India, definendo ciò “moralmente inaccettabile”, in un’intervista rilasciata al canale indiano NDTV.

Quanti soldati russi morti in guerra?

Dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina, la Russia avrebbe perso 16.071 soldati. Secondo quanto riportato da BBC Russia, un terzo di tutte queste perdite è riconducibile a persone che non erano collegate all’esercito prima dell’inizio della guerra, come volontari, mobilitati a forza o appartenenti alle milizie private. “Facciamo affidamento solo su rapporti di decessi confermati”, ha spiegato la BBC, quindi, i “i dati raccolti non riflettono il reale livello di perdite”.