Per giocare in sicurezza e con responsabilità

Sei un appassionato di casino e gioco d’azzardo? Un tempo questo tipo di giochi era confinato ai casinò, dove era possibile divertirsi e passare intere serate, o addirittura interi week end fra luci, tavoli e macchinette di ogni genere. Oggi, con l’affermarsi in maniera sempre più massiccia di siti in grado di offrire una vastissima gamma di giochi, il gioco si è trasferito nelle nostre case, sui nostri computer e sui nostri smartphone, semplicemente sfruttando una connessione ad internet.

Qual è il tuo gioco preferito?

I casino online propongono un vero surrogato casalingo dell’esperienza dei casinò fisici, offrendo la possibilità di sedersi ad un tavolo di blackjack o sul mitico panno verde (sempre virtuale) per una partita a poker, magari il Texas Hold ‘em, che è sicuramente la variante più amata e conosciuta al mondo. Poi ci sono gli amanti della roulette, e anche chi si siede davanti ad una slot sperando di incontrare la dea bendata.

Le slot machine online

Il più diffuso fra i giochi online (e anche nelle sale giochi e nei bar) è molto probabilmente la slot machine. Il motivo di tutto ciò è molto probabilmente da ricercare nella sua estrema semplicità: si tira, in questo caso virtualmente, la leva e ci si affida alla sorte, nell’attesa che le tre immagini si vadano ad allineare nel modo che ci consenta di ottenere una vincita. Ogni slot ha le sue immagini, numeri, particolari tipi di frutta, disegni di vario tipo, e noi dobbiamo raggiungere la combinazione vincente fino a sentire il suono che ci fa gioire e saltare sulla sedia.

Quali sono le slot sicure?

Innanzitutto dobbiamo rivolgerci a dei siti di slot online che siano sicuri ed affidabili, ma come fare a verificarlo? Molto semplicemente una volta collegati dobbiamo controllare che sia presente il logo dell’AAMS, ovvero dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, il quale testimonia il fatto che questi siti hanno superato tutti i controlli legati alle stringenti norme dell’Ordinamento italiano in tema di sicurezza del gioco d’azzardo.

La percentuale di vincite

A questo punto, un’altra valutazione che possiamo (e dobbiamo) fare è quella relativa alla percentuale di vincite elargita dalle slot in relazione alle somme giocate: per legge, non è possibile prevedere una percentuale di ritorno inferiore al 90%, per cui sappiate che, in media, la maggior parte delle cifre investite nel gioco ritorneranno ai giocatori. Ovviamente questo va considerato da un punto di vista meramente statistico, poiché non è detto che ritornino a ciascun giocatore: potreste essere voi fra i fortunati vincitori, ma anche fra quelli che hanno investito senza ritorno. In ogni caso, per decidere a quale sito e a quale slot affidare il proprio tempo e la propria fortuna, è il caso di valutare le percentuali di vincite offerte: come abbiamo detto, non devono mai essere inferiori al 90%, ma alcuni siti offrono una percentuale addirittura superiore al 95%.

Ci sentiamo in ogni caso di raccomandare a tutti di giocare solo per svago e con grande senso di responsabilità. E, se hai voglia di giocare e divertirti, cerca qui i migliori giochi di slot machine.