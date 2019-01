Il settore è cresciuto del 10,5% rispetto allo scorso anno

Secondo i dati disponibili per il 2018, il settore del gioco online ha ottenuto una crescita del 10,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo dato si riscontra in particolare per quanto riguarda le attività di live casinò; di che cosa si tratta precisamente?

I giochi maggiormente praticati nel 2018

Per live casinò, intendiamo quelle specifiche attività di gioco digitale, dove spiccano giochi come roulette, blackjack, baccarat, che in questi ultimi mesi sembra essere il gioco del momento, oltre naturalmente al live poker che per convenzione viene considerato un gioco a parte, specialmente nel contesto delle attività di casinò digitale, visto che a volte possiamo trovare delle poker room che sono specializzate in questo tipo di gioco singolo, che al suo interno contiene tutte le possibili varianti del caso.

Baccarat, blackjack e roulette: dove si gioca di più?

Il 2018 si chiude quindi all’insegna del gioco, un po’ come era già iniziato, riscontrando ottimi dati per i casinò games e nello specifico come dicevamo in precedenza con blackjack, baccarat e roulette. Inutile ricordare le capacità della roulette, gioco principe di ogni live casinò di successo, sia esso in versione digitale sia di tipo fisico-terrestre; in recupero rispetto alle quote dello scorso biennio risulta anche il blackjack, che deve alla sua rapidità un numero sempre maggiore e crescente di appassionati. C’è chi lo preferisce a giochi più complessi di carte come il poker classico o quello texano, che negli ultimi tempi in Europa ha spopolato, grazie anche a trasmissione televisive dedicato a questa spettacolare variante del celebre gioco con le carte francesi. Bisogna però dire che il baccarat è stato uno dei giochi più praticati e quindi cliccati di questo 2018: niente di sorprendente, visto che nei casinò live è da sempre un gioco molto amato da un certo profilo di gamblers, soprattutto nei casinò francesi, dove spesso viene preferito anche rispetto a poker e blackjack.

Live casinò e gioco online: quali sono le differenze

Nella sua versione digitale online è stato un po’ riscoperto anche grazie ad alcuni siti che ne hanno fatto una delle maggiori attrattive, spesso per differenziare un’offerta che ormai era rimasta praticamente immutata per anni. Parallelamente al mercato del blackjack e della roulette, che adesso vengono spesso praticate live direttamente tramite app di gioco per smartphone e tablet, il baccarat è stato uno dei giochi più cliccati lungo la maggior parte del 2018. Non solo digitale, visto che il trend dei casinò dal vivo hanno dimostrato come in cima a tutte le classifiche vi sia anche questo particolare gioco di carte. In Italia durante il 2017 i videopoker e le slot machine hanno preso il sopravvento, come abbiamo potuto vedere anche attraverso il reportage condotto dal Gruppo Gedi dal titolo l’Italia delle slot; le cose però sono repentinamente cambiate e così il trend che ha determinato le quote di mercato per il 2018. In pratica durante l’anno ancora in corso gli appassionati di giochi di carte si sono equamente divisi in tre specialità, tutte da riscoprire in versione digitale e live casinò: baccarat, blackjack e poker.

Il mercato italiano per il settore del gioco digitale

Per il mercato italiano il casinò online ha rappresentato una valida alternativa di nicchia, rispetto alle varie lotterie e alle scommesse sportive, nonostante i provvedimenti presi dal Governo per limitare il fenomeno della ludopatia e dell’azzardopatia. Dai dati emerge però come il gioco online promuova una nuova immagine legata al gioco moderato e responsabile.