È successo a Lecco

A Lecco una donna di 55 anni è stata massacrata di botte da un branco di giovani.

La 55enne aveva rimproverato il gruppo perché faceva troppo rumore.

Picchiato anche un altro inquilino, intervenuto per difendere la donna.

A Lecco, in Lombardia, una donna di 55 anni è stata portata d’urgenza in ospedale, in codice giallo, dopo che è stata aggredita da un branco.

La 55enne, stando a quanto si è appreso, è stata presa di mira ieri, mercoledì 6 ottobre, poco prima delle 22, da un gruppo di giovani, dopo che li ha invitati ad allontanarsi dall’area di pertinenza di un condominio, in corso San Michele del Carso, perché facevano troppo rumore.

Come reazione, il branco ha prima insultato la donna, poi ha colpito con calci e pugni la 55enne, utilizzando anche un casco. La vittima è stata anche trascinata in strada, dove è stata abbandonata. Dopodiché la fuga, prima dell’arrivo dei carabinieri e dei soccorsi.

La donna è stata trovata in una pozza di sangue. Ferito anche un 40enne, un altro inquilino del palazzo, che ha provato a intervenire per difendere la 55enne. Entrambi sono stati poi portati all’ospedale Allesandro Manzoni in ambulanza.

Ora è caccia ai responsabili della vile aggressione.