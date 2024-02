Dramma in provincia di Lecco

Nelle prime ore di questa mattina, sabato 3 febbraio, un tragico incidente stradale ha scosso la comunità di Lecco, portando via le vite di due giovani e lasciando una terza persona in gravi condizioni. L’incidente, avvenuto intorno alle 2:30 sulla Superstrada 36 presso l’uscita per Caviate, ha visto un’automobile uscire di strada e ribaltarsi, con conseguenze fatali per i suoi occupanti.

Le Vittime e il Sopravvissuto

I due giovani deceduti, di 21 e 22 anni, rispettivamente residenti a Cremeno e Cassina in Valsassina, stavano viaggiando lungo il lungolago in località Caviate quando la loro auto ha tragicamente terminato la sua corsa. Un terzo giovane, anch’egli ventenne, è stato trovato in gravi condizioni e attualmente ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Lecco, dopo essere stato sbalzato fuori dall’abitacolo nell’impatto.

L’Intervento dei Soccorritori

La scena dell’incidente ha richiesto un massiccio intervento di soccorso, con la presenza di Areu, della Polizia, dei Vigili del fuoco del Comando Provinciale e dell’elisoccorso. Le operazioni di recupero dei corpi e di assistenza al ferito si sono protratte fino alle prime luci dell’alba, con i vigili del fuoco che hanno lavorato incessantemente fino alle 6:40 per estrarre i corpi dalle lamiere.

Foto da LeccoToday.