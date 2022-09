La conferenza stampa del leader del Partito Democratico

Conferenza stampa post elezioni per Enrico Letta, segretario del Partito Democratico, per commentare la sconfitta alle elezioni.

Letta ha detto: “Gli italiani e le italiane hanno scelto, è stata una scelta chiara e netta. L’Italia avrà un governo di destra, la tendenza emersa in Svezia è confermata anche in Italia. È un giorno triste, ci aspettano giorni duri”.

E ancora: “Se siamo arrivati al governo Meloni è per via del fatto che Giuseppe Conte ha fatto cadere il governo Draghi“.

Il segretario del PD ha spiegato che “intorno a noi leader e movimenti hanno lavorato contro di noi e non contro la destra, per sostituirci ma non ci sono riusciti: siamo la prima forza di opposizione nel parlamento e nel paese, faremo un’opposizione dura e intransigente, siamo capaci di farla”.

Letta ha pure manifestato dispiacere per il “fuoco amico” di Carlo Calenda su Emma Bonino.

Inoltre, “il PD non permetterà che l’Italia esca dal cuore dell’Europa, che si stacchi dai valori europei e che si stacchi dai valori costituenti della Costituzione”.

Infine, Letta ha annunciato che ci sarà un ” congresso di profonda riflessione, sul concetto di un nuovo Pd che sia all’altezza di questa fida epocale, di fronte a una destra che piu’ destra non c’è mai stata. Assicurerò con spirito di servizio la guida del Pd fino al congresso a cui non mi presenterò da candidato”.