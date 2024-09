Le ultime

Israele ha comunicato agli Stati Uniti l’intenzione di lanciare un’operazione di terra “su scala limitata” nel sud del Libano, concentrata sulla distruzione delle infrastrutture del gruppo sciita Hezbollah. Fonti ufficiali USA, citate dalla CNN, confermano che l’operazione sarà ridimensionata rispetto a precedenti piani militari israeliani.

Netanyahu: “Israele è in guerra per la sua stessa esistenza”

Durante una riunione di governo, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che Israele è impegnato in una lotta esistenziale. Secondo il premier, il paese sta vivendo giorni di “successi storici”, ma riconosce che rimangono “grandi sfide” da affrontare. Netanyahu ha ringraziato i cittadini israeliani per il loro sostegno, esortando l’unione nazionale per sconfiggere i nemici dello Stato.

Messaggio di Netanyahu ai cittadini iraniani

In un messaggio diretto al popolo iraniano, Netanyahu ha lanciato un appello per voltare le spalle ai propri leader, accusando il regime iraniano di trascinare la regione nel caos e nella guerra. Ha anche menzionato la recente eliminazione di figure chiave come Mohamed Deif, leader militare di Hamas, e Hassan Nasrallah, leader di Hezbollah, ucciso in un attacco israeliano. Il premier ha auspicato un futuro di pace e prosperità per israeliani e iraniani, sottolineando che Israele è con il popolo dell’Iran.

Escalation militare tra Israele e Hezbollah

Nel frattempo, le tensioni tra Israele e Hezbollah si sono intensificate. Nelle ultime ore, circa 35 razzi sono stati lanciati dal Libano verso il nord di Israele, attivando le sirene d’allarme nella Galilea occidentale. Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno riferito che alcuni razzi sono stati intercettati, mentre altri sono caduti senza causare feriti. In risposta, l’Aeronautica israeliana ha colpito obiettivi strategici di Hezbollah in Libano, tra cui sale di comando, depositi di armi e lanciatori di razzi.

Minacce dall’Iran dopo l’uccisione di Nasrallah

L’assassinio di Hassan Nasrallah, leader di Hezbollah e figura chiave per l’Iran nella regione, ha generato ulteriori tensioni. Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Naser Kanaani, ha dichiarato che l’Iran risponderà all’attacco israeliano, minacciando gravi conseguenze per chiunque violi gli interessi nazionali iraniani. Kanaani ha promesso una risposta che “sarà deplorevole per gli aggressori”, annunciando la volontà di punire chiunque minacci la sicurezza del paese.