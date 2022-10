È successo tra Sanremo e Taggia (Liguria)

C’è stato un incidente stradale mortale al chilometro 137 dell’Autostrada dei Fiori (A10), tra Sanremo e Taggia, in Liguria, all’interno della galleria San Bartoloeo. Si sono scontrati un’auto e un furgone.

Il bilancio è di un morto e due feriti, di cui una donna è in gravi condizioni, ricoverata all’ospedale di Sanremo in codice rosso. L’incidente è avvenuto in prossimità di uno scambio di carreggiata dovuto ai cantieri di manutenzione e dove i veicoli viaggiano nei due sensi di marcia.

La vittima è un 56enne di nazionalità moldava residente a Imperia che viaggiava insieme alla donna appena citata nel furgone. L’altro ferito è un 32enne, trasportato in codice giallo all’ospedale. Si è appreso che il conducente dell’auto, una BmwX5, è fuggito dopo l’incidente ed è ricercato dalla polizia stradale.

Sul posto sono presenti vigili del fuoco con il personale sanitario. In corso gli accertamenti da parte della polizia stradale per ricostruire la dinamica dell’incidente. Non si esclude che l’auto, guidata dall’uomo che è scappato, abbia imboccato contromano la careggiata dove c’è lo scambio di corsia e abbia impattato contro il furgone.

Foto da Genova24.it.