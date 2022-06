Lilli Gruber col Covid-19, “ho la variante Omicron 5, quella super aggressiva”

15/06/2022

Lilli Gruber, giornalista e conduttrice di Otto e Mezzo su La7, ospite di Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1, ha svelato: “Ho preso la variante Omicron 4 o 5, quella super aggressiva, dopo aver vissuto come una monaca per due anni e mezzo. Una sera di due settimane e mezzo fa eravamo a cena con una quindicina di amici, c’era un’americana, che conosco, e che proveniva da Davos e siamo stati contagiati praticamente tutti ad eccezione di chi aveva avuto il virus pochi mesi prima”.

La giornalista 65enne ha proseguito: “Alla fine della cena ci siamo, purtroppo, abbracciati. Io sono sempre stata iper attenta, sono arrabbiata con me stessa e con la leggerezza di tutti gli altri perché il Covid non è affatto sparito”.

A proposito dei sintomi, la Gruber ha detto di averli avuti “tutti: febbre a 38 e mezzo, tosse, mal di gola, mal di testa, anche la perdita del gusto che per fortuna ho riacquistato. È stata una brutta esperienza, sento ancora molta stanchezza e molta fiacca”. E sul peso: “Ero arrivata a 44 kg, ora mi sono rimessa ‘all’ingrasso'”.

Lilli Gruber è stata sostituita dal collega Giovanni Floris: “Che voglio ringraziare perché gentile, preparato e solidale come sempre, oltre che bravissimo. Devo dire che i primi giorni di Covid non sono riuscita a guardare nulla, ero a letto ammalata, poi l’ho visto e ho apprezzato il suo garbo e la sua professionalità”.

Lilli Gruber ha anche parlato delle critiche ricevute da qualche esponente del centrodestra: “Si vede che la campagna elettorale è in pieno svolgimento. Noi facciamo i giornalisti, gli ospiti esprimono le loro opinioni, per il resto noi critichiamo e non manganelliamo nessuno”. La giornalista è tornata a condurre Otto e Mezzo ma da casa, in attesa di tornare negativa. Comunque sia, la stagione del programma terminerà il primo luglio.