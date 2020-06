La giovane infermiera russa posa per una marca di abbigliamento sportivo, ma vuol diventare medico

Le immagini di Nadezhda Zhukova, la giovane infermiera di un ospedale di Tula, in Russia, che si presentò in corsia tra i malati indossando un camice trasparente sotto al quale indossava un top e dei pantaloncini e non un bikini, come si scrisse, hanno fatto il giro del mondo. “Sentivo caldo”, si giustificò la 23enne infermiera che, per questo ha subito un provvedimento disciplinare.

Ma per la bella Nadezhda non ci sono state soltanto conseguenze negative e la improvvisa popolarità mondiale le ha fruttato anche la collaborazione con una marca di abbigliamento sportivo del suo Paese e, chissà, l’inizio di una nuova carriera da modella. Del resto, il fisico ce l’ha e anche un volto carino. Lei, però, dice di voler fare il medico.

La ragazza ha posato per la presentazione della nuova linea della Zasport, proprio alla vigilia del 21 giugno, Giornata dei Medici, i nuovi eroi del tempo del Coronavirus. Insieme alle foto, una intervista in cui rivela che “Fin da bambina, volevo fare il medico, curavo le bambole, amavo giocare fingendo di essere in un ospedale. Sebbene non ci siano dottori nella mia famiglia: papà è autista, mamma è manager. Mi sono laureato presso una filiale della Ryazan State Medical University con una laurea in infermieristica e nel 2018 sono andata a lavorare come infermiera operativa nell’ospedale clinico regionale di Tula. Ora ho un obiettivo: andare in un istituto medico, presenterò i documenti quest’estate. È vero, non riesco ancora a decidere cosa mi è più vicino: pediatria o anestesia e terapia intensiva. Ma in ogni caso, prima alla facoltà di “Medicina generale” c’è un corso generale, ma puoi decidere una specialità in seguito”.

Dopo lo scoppio dell’epidemia Covid19, la ragazza ha cominciato a lavorare in un ospedale per malattie infettive situato alla base dell’ospedale clinico regionale di Tula, dove si è presentata con quella tuta trasparente che l’ha fatta diventare famosa, dopo la pubblicazione sul sito di un giornale locale della foto scattata col telefonino di un paziente. “Sono ancora imbarazzata a parlarne. Ora capisco in che giorno è stata scattata la foto, ma come queste informazioni si siano diffuse così rapidamente attraverso la rete è ancora un mistero per me. Certo, mi sono riconosciuta e ho immediatamente chiuso i miei account sui social network, ma non ho cancellato la cache di VKontakte: lì sono state salvate diverse foto, che alla fine sono finite nei media. Certo, non ero pronta per tale attenzione. Semplicemente non ho preso il telefono con numeri sconosciuti, non ho letto le notizie e ho cercato di astrarre in qualche modo. I giornalisti hanno chiamato i miei amici, hanno cercato di scoprire alcune informazioni su di me. In uno dei gruppi sui social network hanno persino pubblicato la mia foto con la didascalia “Ragazza scomparsa, aiutami a trovare”. Era tutto semplicemente orribile. Cosa mi ha aiutato in quel momento? il lavoro! Ho continuato a cambiare turno, ed è molto bello, che i miei colleghi e tutto il team mi hanno supportato. Mi hanno incoraggiato: “Non preoccuparti! Sei bellissima! ” Anche il capo medico del nostro ospedale, e persino il governatore della regione di Tula, hanno parlato a mia difesa – grazie mille! I colleghi hanno detto che i medici di altre città hanno organizzato flash mob per supportarmi. Capiscono come nessuno quanto si soffra il caldo lavorando in una tuta protettiva in estate, come se passassi diverse ore in una sauna, diventa persino difficile respirare e camminare. E il giorno in cui è stata scattata la foto, a proposito, non ero in costume da bagno – questo è un top sportivo e pantaloncini”.

Dalle luci al neon delle corsie di ospedale ai riflettori e ai flash delle macchine fotografiche, dalla tuta isolante alle tute sportive del nuovo sponsor: “Un rappresentante della compagnia mi ha scritto, poi abbiamo parlato al telefono. Mi hanno detto che mi avevano cercato per diverse settimane. Amo gli sport e guardo i giochi olimpici, mi piacciono in particolare il curling e il pattinaggio di figura, e nella mia infanzia ho fatto un po’ di ginnastica e ora vado in palestra e gioco a pallavolo. Mi hanno raccontato delle attività sociali condotte dal marchio, che supportano medici, veterani dello sport. Sono interessata a tale cooperazione e unirò questo lavoro alla mia professione principale. La cosa principale per me è diventare un buon medico e aiutare le persone”.