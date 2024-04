A Firenze

Dramma al concerto dei Subsonica, che si è tenuto ieri, giovedì 11 aprile, al Mandela Forum, a Firenze. Alla fine dell’esibizione della band, uno spettatore di 47 anni è morto.

Stando a quanto ricostruito dalla polizia c’è stato un diverbio che poi è degenerato in una colluttazione in cui lo spettatore ha riportato gravi traumi alla testa, cadendo a terra. L’uomo è stato soccorso dal 118 e trasferito all’ospedale di Careggi dov’è deceduto nella notte.

Indagini della squadra mobile in corso che stanno esaminando i filmati ripresi dalle telecamere del Mandela Forum per ricostruire l’accaduto. Si è appreso che l’uomo, insieme alla moglie, stava uscendo dal Palasport quando, per cause in corso di accertamento, sarebbe una scoppiata una lite sulle scale e, forse spinto, è precipitato al suolo. Ora l’obiettivo è identificare le persone coinvolte nel diverbio.

La vittima è originaria di Pistoia.

I Subsonica suonavano a Firenze per uno dei concerti del loro Tour 2024 – Realtà aumentata.

Foto: La Stampa.