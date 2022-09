La 47enne Liz Truss è la nuova leader del Partito Conservatore del Regno Unito, forza di maggioranza alla Camera dei Comuni. Di conseguenza, da domani, martedì 6 settembre, subentrerà come premier al dimissionario Boris Johnson.

Si tratta della terza donna premier della storia del Regno Unito dopo Margaret Thatcher e Theresa May.

Come previsto, Truss ha sconfitto con netto margine l’ex cancelliere dello Scacchiere di radici familiari indiane Rishi Sunak nel ballottaggio finale deciso dal voto postale degli iscritti.

Nata a Oxford nel 1975, Liz Truss è la figlia di un professore di matematica e di una madre infermiera.

Da giovane, la madre ha preso parte alle marce per la Campagna per il disarmo nucleare, un’organizzazione che si oppose con veemenza alla decisione del governo Thatcher di consentire l’installazione di testate nucleari statunitensi a ovest di Londra.

La famiglia della nuova premier si trasferì prima a Paisley, a ovest di Glasgow, e poi, all’età di 4 anni, a Leeds.

Liz Truss ha studiato filosofia, politica ed economia all’Università di Oxford, dove è stata attiva nella politica studentesca, inizialmente per i Liberal Democratici, prima di passare ai Conservatori.

Dopo la laurea, Liz Truss ha lavorato come contabile per la società petrolifera e del gas Shell, nonché per la società di telecomunicazioni Cable & Wireless. Ha sposato il collega contabile Hugh O’Leary nel 2000. La coppia ha due figli.