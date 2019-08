Il campo è regolamentare e la grotta può ospitare un migliaio di spettatori

Un campo da basket costruito all’interno di una grotta carsica nel villaggio di Xinchun, nella provincia di Guizhou, nel sud-ovest della Cina.

Non è una trovata pubblicitaria per far parlare del luogo nel mondo, né il gesto eccentrico di un amante della palla a spicchi. Sembra che la soluzione sia stata individuata per salvare i campi destinati all’agricoltura che, evidentemente nella zona non sono tali da consentire il sacrificio di un’area, seppure limitata, da destinare a campo da pallacanestro. C’era questa cava carsica a disposizione e gli alacri e appassionati abitanti ci hanno costruito un campo da basket.

Il campo è stato costruito con sussidi governativi e donazioni da parte dei residenti dopo una valutazione delle condizioni di sicurezza. Da quando è stato aperto lo scorso dicembre, gli abitanti dei villaggi che non avevano a disposizione luoghi per l’esercizio e lo sport hanno un buon posto dove andare. Il campo è di dimensioni regolamentari, 28 per 15 metri, con le linee laterali che in alcuni punti sono però vicinissime alle pareti di roccia della grotta che, comunque è abbastanza grande da ospitare circa 1.000 spettatori, in condizioni ambientali ottimali per tutto l’anno, fresco d’estate e caldo d’inverno. Il campo è qualche metro sotto il livello del terreno all’esterno della grotta, vi si accede da una scalinata e gli spettatori possono sedere su una gradinata dal lato dell’accesso, come si vede dalle immagini diffuse dalle tv e dai siti cinesi, che stano facendo il giro del mondo. Immagini davvero particolari e estremamente suggestive.