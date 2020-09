Il lockdown durerà due settimane

In Israele sta per tornare il lockdown totale. Si tratta del primo Paese ad istituirlo dopo la prima ondata di Covid-19. Lo ha proposto il Comitato interministeriale per via del picco dei contagi che si sta riscontrando nelle ultime settimane. La decisione sarà presa domenica prossima 13 settembre dal governo.

Il lockdown durerà due settimane e riguarderà la festa di Rosh ha-Shana – il Capodanno ebraico – e il digiuno di Kuppur. Nel caso in cui dovesse raggiungere lo scopo della diminuizione dei contagi, le misure saranno allentate in modo graduale.

Secondo i media la prima fase entrerà in vigore il 18 settembre, la seconda intorno al 1° ottobre e l’ultima intorno al 15 ottobre.

Stando ai dati del ministero della Salute, ieri sono stati registrati 4.038 nuovi casi, in lieve aumento rispetto al giorno precedente. Dall’inizio della pandemia, sono stati calcolati 146.542 contagi e 111.539 guariti. Non sono stati registrati altri decessi per un totale di 1.077 vittime. Per quanto riguarda i test, ieri ne sono stati condotti 47mila, con l’8,8% di risultati positivi.