È successo all'aeroporto di Gatwick (Londra)

Londra, Regno Unito – L’aeroporto di Gatwick si è scusato con una passeggera disabile che è stata lasciata su un aereo per più di un’ora e mezza dopo l’atterraggio. Lo riporta la BBC.

Victoria Brignell, tetraplegica, ha raccontato che le era stato detto che ci sarebbero voluti 50 minuti per aiutarla a scendere dall’aereo. L’aeroporto di Gatwick ha parlato di trattamento “inaccettabile”. La signora Brignell ha detto: “Ho prenotato l’assistenza con tre mesi di anticipo. Non era come se mi fossi appena presentata. Sapevano che stavo arrivando e l’ho ricordato due settimane fa. Nonostante ciò, non ho ricevuto il servizio che avevo richiesto”.

L’amica della donna, Sonia Sodha, su Twitter ha condiviso una foto di Victoria Brignell sull’aereo che, in poco tempo, ha fatto il giro del mondo.

Hi @Gatwick_Airport my friend with a disability, Victoria, has been left waiting on a plane that’s landed for getting on for an hour now. This is really unacceptable. pic.twitter.com/D4Jxj1LZX1 — Sonia Sodha (@soniasodha) June 4, 2022

La donna disabile ha spiegato: “Non posso usare le braccia o le gambe. Per scendere da un aereo ho bisogno che due persone mi sollevino dal sedile su una sedia a rotelle stretta, appositamente progettata per spingermi lungo il corridoio dall’aereo, per poi finire su un’altra sedia a rotelle in attesa fuori”. “La mia sedia a rotelle è arrivata prontamente ma le persone che avrebbero dovuto aiutarmi a scendere dall’aereo non si sono presentate: erano impegnate altrove”, ha proseguito. Lo staff della British Airways è stato “fantastico”, si è scusato e mi ha portato di bere mentre attendeva l’arrivo del personale dell’aeroporto di Gatwick.

Victoria Brignell ha annunciato che, nonostante le scuse, presenterà un reclamo ufficiale: “Nel 2022 le persone non dovrebbero restare bloccato su un aereo per così tanto tempo. Gli aeroporti del Regno Unito devono organizzarsi e istruire il personale in modo appropriato”.