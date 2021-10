È successo in Inghilterra

Nel Regno Unito un padre di quattro figli, non vaccinato per scelta, che non soffriva di alcuna patologia, è morto dopo avere contratto il Covid-19.

Antony Ayotis è deceduto soltanto pochi giorni dopo essere stato ricoverato in ospedale per via dell’infezione. Il 38enne di Romford, ad est di Londra, aveva scelto di non vaccinarsi perché “non usciva molto” e riteneva di non averne bisogno.

La sorella, la 36enne Stacie Ayotis, ha dichiarato che la famiglia è scioccata e affranta a causa della perdita. Come raccontato dalla donna, Antony non beveva né fumava e non aveva problemi di salute: “Siamo tutti con il cuore spezzato e devastati. È successo così in fretta. Ogni giorno, in ospedale, le sue condizioni peggioravano. Non abbiamo pensato neanche per un minuto che sarebbe morto in quel modo”. Antony è morto il 17 settembre scorso, quasi una settimana dopo essere stato portato in ospedale con il Covid-19.

La famiglia dell’uomo ha avviato una raccolta fondi su GoFundMe per mettere da parte qualche soldo per i figli e per le spese del funerale. La sorella ha aggiunto: “Nessuno ovviamente era preparato alla sua perdita. Vogliamo adesso dargli il miglior addio possibile. Era molto amorevole con tutti i suoi figli, i tre avuti con la sua ex moglie e la quarta con la sua attuale compagna”.

Infine, il tabloid Metro.co.uk ha anche riportato che pochi giorni una madre di quattro figli, che pubblicava sui social media messaggi no vax e no mask, è morta dopo avere contratto il Covid-19.