Dovrà continuare le cure a Milano

Loredana Bertè è stata dimessa dalla clinica romana dov’era stata ricoverata l’11 marzo scorso, poco prima del concerto che avrebbe dovuto tenere al Teatro Brancaccio di Roma e adesso proseguirà gli accertamenti a Milano.

Ne ha dato notizia la stessa artista 73enne su X con queste parole: “Dear ‘Fenz’, oggi rientro a Milano dopo un breve ricovero romano dove mi hanno fatto una ‘terapia d’urto’ e dove ho iniziato esami ed accertamenti vari che dovrò continuare a Milano seguita da chi di dovere”.

La Bertè ha manifestato problemi acuti all’intestino, a cui era stata già operata due volte lo scorso anno.

L’ultimo malore

“Siamo veramente costernati ma a causa di un improvviso dolore addominale che ha richiesto accertamenti in una struttura, stasera Loredana Bertè non potrà andare in scena. Vi daremo notizie a breve. Era già a Roma da ieri e non vedeva l’ora di andare sul palco in questa città che ha un pubblico meraviglioso. Abbiamo già riprogrammato la data sempre al Teatro Brancaccio il 15 maggio 2024″, così lo staff dell’artista 73enne dopo il malore improvviso che ha colpito la cantante tre gorni fa.