Sarà in collegamento nella prossima puntata di Amici

Lorella Cuccarini positiva al coronavirus.

positiva al coronavirus. La showgirl sta bene ed è asintomatica.

Parteciperà in collegamento da casa alla prossima puntata di Amici.

Lorella Cuccarini è risultata positiva al coronavirus.

La showgirl, 55 anni, sta bene ed è asintomatica. Domani, sabato 9 gennaio, sarà in collegamento con Amici da casa, nel corso della puntata pomeridiana del talent show condotto da Maria De Filippi.

Stando a quanto appreso da Adnkronos, Cuccarini spieghierà come ha contratto il Covid-19 e di attendere il tampone di esito negativo prima di potere tornare in studio.

Lorella Cuccarini, comunque, non ha dato la notizia sui suoi social media, almeno per il momento. L’ultimo post, infatti, risale a una settimana fa, con gli auguri di Buon anno.

Intanto, sul fronte vaccini, la collega Simona Ventura, intervenuta a Giletti 102.5 su RTL ha annunciato: «Io mi vaccinerò naturalmente, ci vuole un po’ meno confusione e più unità di intenti, la gente ha bisogno di ordine nel senso di capire bene e di certezze».

E ancora: «Mi vaccinerò perché è giusto che noi ricominciamo a vivere, a lavorare, io ho un adolescente a casa e un ragazzo che fa teatro e che è andato pochissimo a scuola».

Per la Ventura: «abbiamo cominciato dalle categorie a rischio, mi sembra giusto, ma mi

piacerebbe avere un po’ di ordine in questo, nessuno ha la certezza di quando si potrà vaccinare e io

capisco che la pandemia ha creato in noi una grande paura, ma almeno capire la via che dobbiamo prendere. Vorrei capire quando ci potremmo vaccinare, come funzionano i vaccini, dove sono, dove si reperiscono, sono domande a cui pochi sanno dare risposte certe».