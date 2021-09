L’iniziativa partirà domani 16 settembre

Via alle domande per partecipare a ‘Ludoscatto‘, il fotocontest che mira a far prendere coscienza ai giovani dei rischi legati al gioco d’azzardo patologico e a coinvolgerli nel contrasto del fenomeno. L’iniziativa, che partirà domani 16 settembre, rientra tra le attività della campagna di sensibilizzazione “GIOCA D’ASTUZIA, PREVIENI!” del progetto “All in – Tutti in gioco” promosso dall’ATS composta da associazione TERRA NOSTRA APS, OPES ITALIA E ARTHESIA APS ASD e realizzato con il contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’ambito dell’avviso 1/2018.

A chi è rivolto il progetto

Attraverso la fotografia, i giovani tra i 12 e i 34 anni, divisi in tre categorie, potranno liberare la propria immaginazione dando vita a immagini capaci di restituire il senso profondo di un tema di grande spessore sociale. La partecipazione al concorso è gratuita.

Come partecipare

I partecipanti dovranno inviare via mail a allingiocotuttiingioco@gmail.com entro il 01/10/2021 – con oggetto “concorso fotografico LUDOSCATTO” unitamente al modulo di iscrizione firmato con allegata la carta di identità e la liberatoria, oltre che l’immagine fotografica dell’opera realizzata in formato jpg che abbia come scopo la promozione del gioco sano e il contrasto al gioco d’azzardo patologico.

Verranno premiate 3 opere, una per ogni categoria. Alla votazione concorrerà per il 50% il voto popolare (like e cuori sulle foto pubblicate sulla pagina Facebook del progetto) dall’8 al 12 ottobre 2021.

Le prime 10 fotografie classificate per ogni categoria saranno stampate ed esposte alla mostra fotografica temporanea realizzata in seno all’evento finale previsto per la fine di ottobre 2021, momento in cui verranno decretati i vincitori che verranno premiati con un set di gadget esclusivi del progetto e la maglia personalizzata con la stampa della loro opera, oltre a un buono acquisto del valore di 100,00 euro spendibile in materiale sportivo, fotografico o artistico.

Il regolamento e i moduli sono disponibili sul sito del progetto www.tuttiingioco.it e su siti dei partner del progetto.