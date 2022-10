La decisione dopo il passaggio di consegna alla Farnesina

L’indiscrezione circolava già da ieri, sabato 22 ottobre. Oggi è arrivata la conferma. Luigi Di Maio ha lasciato la segreteria di Impegno Civico, il movimento politico nato ad agosto dopo che l’ex ministro degli Esteri ha abbandonato il MoVimento 5 Stelle, accordandosi con Bruno Tabacci, l’unico eletto in Parlamento.

Sergio Battelli, ex deputato del MoVimento 5 Stelle, ha commentato così la scelta di Di Maio: “È stato un onore amico mio. L’amicizia e i rapporti umani non cambieranno mai come non cambierà mai la cattiveria e l’invidia della gente. Ad maiora semper”.

La comunicazione è, quindi, avvenuta dopo il passaggio di consegne alla Farnesina con Antonio Tajani, anche nuovo vicepremier. Quest’ultimo, su Twitter, ha scritto: “Passaggio di consegne con il Ministro degli Esteri uscente Luigi Di Maio. Lo ringrazio per il lavoro svolto. Si parte con questa nuova sfida, sempre al servizio dell’Italia”.

Le dimissioni di Di Maio sono state ufficializzate ieri e comunicative al Direttivo del partito.