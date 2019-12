Il video con la frase di Silvio Berlusconi diventata virale

Forse, perché entusiasta per l’ennesima vittoria del suo Monza che sta dominando il girone A della Serie C, forse “aizzato” dai tifosi e dai loro argomenti, Silvio Berlusconi se ne è uscito, parlando con un gruppo di tifosi dell’Olbia, ultima “vittima” dei brianzoli in campionato, con un’altra delle sue perle.

A uno spettatore che gli chiedeva “Mi servono 500 euro per andare a mign…”, l’ex Cavaliere, dopo una sonora risata, nel salutare ha risposto: “Scusate, vi devo salutare, perché devo andare a put…”, scatenando una vera ovazione.

Il video è diventato virale sui social network, dove ha ricevuto commenti di diversa natura. Chi ha esaltato la inesauribile vena goliardica, diciamo così, dell’ex presidente del Consiglio, e chi invece lo ha fortemente criticato come uno scivolone di stile.