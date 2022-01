Aveva 91 anni

Lutto nel cinema italiano. È morto, all’età di 91 anni, a Genova l’attore Camillo Milli. Ne ha dato notizia la famiglia.

Milli, nato a Milano l’1 agosto 1929, ha debuttato sul grande schermo con Ragazze d’oggi di Luigi Zampa ma è stato uno dei protagonisti della commedia italiana degli anni ’80, lavorando tra gli altri con Mario Monicelli nel Il marchese del Grillo e con Neri Parenti in Fantozzi contro tutti. Da qualche tempo era ricoverato in una clinica di Genova per i postumi del Covid-19.

Camillo Milli era lo pseudonimo di Camillo Migliori, figlio di Giovanni Battista Migliori, avvocato e in seguito deputato della Democrazia Cristiana, e della torinese Giuseppina Rossi.

In televisione, dove iniziò a recitare dagli anni Sessanta, è maggiormente conosciuto per il ruolo di Ugo Monti nella soap opera CentoVetrine.

Ma è stato anche il presidente della Longobarda nel film cult L’allenatore nel pallone con Lino Banfi, diretto da Sergio Martino, uscito nei cinema nel 1984.