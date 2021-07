Aveva 44 anni

Lutto nel cinema italiano. È morto, all’età di 44 anni, l’attore Libero De Rienzo. È stato trovato a casa, a Roma, in zona Madonna del Riposo, dopo l’intervento di un amico preoccupato perché non rispondeva al telefono. Lo scrive Il Messaggero.

Purtroppo inutili i soccorsi dei sanitari. Il corpo sarà sottoposto ad autopsia e sul posto sono intervenuti i carabinieri. Molto probabilmente la causa della morte è un infarto.

De Rienzo, nato a Napoli, è stato protagonista di molti film, come Santa Maradona (2001), Fortapàsc (2009), Smetto quando voglio (2017), i due Papi (2019), Il caso Pantani (2020).

In televisione De Rienzo è stato nel cast di molte fiction, tra cui Squadra Mobile – Operazione Mafia Capitale (2017) e Nassiriya – Per non dimenticare (2007).

Era sposato con la costumista Marcella Mosca: lascia due figli, di 2 e 6 anni. Dopo i funerali (la cui data non è stata ancora fissata) la salma sarà inumata in Irpinia, accanto alla mamma.