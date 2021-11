Aveva 79 anni

Sir Frank Williams, fondatore del team Williams Racing di Formula 1, è morto all’età di 79 anni.

Frank Williams ha fondato la scuderia che porta il suo nome e, durante il suo periodo a capo di essa, il team ha vinto nove campionati costruttori e sette titoli piloti, dominando gran parte degli anni 80 e 90.

Frank e la figlia Claire si sono allontanati dal mondo delle corse nel settembre 2020 dopo aver venduto la Williams a investitori statunitensi. In una dichiarazione, il team ha affermato: “È con grande tristezza che a nome della famiglia Williams, confermiamo la morte di Sir Frank Williams CBE, fondatore ed ex team principal della Williams Racing, all’età di 79 anni”. “Dopo essere stato ricoverato in ospedale venerdì, Sir Frank è morto pacificamente questa mattina circondato dalla sua famiglia”. “Oggi rendiamo omaggio alla nostra figura di spicco molto amata e ispiratrice. Frank ci mancherà moltissimo. Chiediamo che tutti gli amici e i colleghi rispettino i desideri di privacy della famiglia Williams in questo momento”.

Williams era su una sedia a rotelle dal 1986 dopo aver subito una lesione al midollo spinale in un incidente automobolistico in Francia.

Il presidente e amministratore delegato della F1, Stefano Domenicali, ha reso omaggio alla Williams, descrivendolo come “un vero gigante del nostro sport”. Domenicali ha aggiunto: “Ha superato le sfide più difficili della vita e ha lottato ogni giorno per vincere in pista e fuori. Abbiamo perso un membro molto amato e rispettato della famiglia della F1 e ci mancherà moltissimo”. “I suoi incredibili successi e la sua personalità saranno impressi per sempre nel nostro sport. I miei pensieri sono con tutta la famiglia Williams e gli amici in questo triste momento”.