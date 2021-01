Aveva 69 anni

Solange, noto sensitivo e personaggio televisivo, è morto all’età di 69 anni nella sua casa di Collesalvetti, in provincia di Livorno.

Solange, all’anagrafe Paolo Bucinelli, ha lavorato sia in Rai che in Mediaset. La scoperta della morte è stata fatta dai vigili del fuoco, allertati da alcuni suoi amici. All’arrivo dei soccorsi del 118, Bucinelli era già morto.

Infatti, di lui parenti e amici avevano perso le tracce da alcuni giorni, dopo che non aveva dato più notizie di sé e non rispondeva più al telefono. Quindi, nel pomeriggio di oggi, si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco che sono entrati nella sua abitazione e lo hanno trovato morto disteso sul divano. Il decesso sembrerebbe dovuto a cause naturali.

Nei giorni scorsi Solange si era rivolto al pronto soccorso dell’ospedale di Livorno per un problema di salute, ma dopo i controlli era stato dimesso.