Aveva 72 anni

Lutto nella musica italiana. È morto, all’età di 72 anni, Vittorio De Scalzi, il fondatore dei New Trolls, gruppo musicale rock progressivo nato nel 1967.

L’annuncio della scomparsa dell’artista è stato pubblicato su Facebook, firmato da Mara Armanda Alberto, ovvero dalla moglie e dai figli: “Vittorio De Scalzi ci ha lasciato, ha raggiunto la sua Aldebaran. Grazie a tutti per l’amore che in tutti questi anni gli avete dimostrato . Continuate a cantare a squarciagola ‘quella carezza della sera’… lui vi ascolterà”. Aldebaran è una stella appartenente alla costellazione del Toro ma anche il titolo di un brano e di un album pubblicato nel 1978. Domani, lunedì 25 luglio, alle 18, a Sanremo, ci sarà il funerale in forma laica.

Vittorio De Scalzi era stato colpito da una fibrosi polmonare un mese dopo la guarigione dal Covid-19. Negli ultimi giorni, però, le sue condizioni di salute sono aggravate a tal punto da costringere i medici a indurre il coma farmacologico. Il decesso è avvenuto in ospedale, a Roma.

L’ultima esibizione una settimana fa, a Sanremo, con l’orchestra sinfonica.

Nel 2005 De Scalzi perse la figlia Alice per una trombosi cerebrale.

I New Trolls, nati nel 1967 e sciolti nel 1997, erano composti da De Scalzi (voce e chitarra), Nico Di Palo (chitarra), Gianni Belleno (batteria), Giorgio D’Adamo (basso) e Mauro Chiarugi (tastiera).