Aveva 84 anni

Addio a Luca Giurato, giornalista e conduttore televisivo, molto noto al grande pubblico. Aveva 84 anni. Si è spento intorno a ora di pranzo.

Biografia

Luca Giurato è nato in una famiglia di spicco: suo padre, Giovanni Giurato, è stato un diplomatico siciliano che ha ricoperto il ruolo di agente consolare in Uruguay, mentre il nonno materno era il celebre drammaturgo e regista Giovacchino Forzano. Dopo aver conseguito il diploma di maturità classica al liceo Virgilio di Roma, ha intrapreso la carriera giornalistica come cronista per Paese Sera all’età di vent’anni. Nel 1965 ha ottenuto la qualifica di giornalista professionista e ha lavorato successivamente per La Stampa. Nel 1986 ha assunto la direzione del GR1, il giornale radio di Radio Rai, e è diventato vicedirettore del TG1 fino al 1990.

La sua carriera televisiva è iniziata nel 1992 con la trasmissione A tutta stampa all’interno del TgUno notte. Nell’autunno del 1993 è giunto a Domenica in con Mara Venier. Giurato ha ricevuto il Premio Simpatia nel 1989 e nel 1995 e si è affermato come uno dei principali conduttori di Rai 1 – Unomattina, dove è rimasto fino al 2008, collaborando con figure come Livia Azzariti, Paola Saluzzi, e Antonella Clerici. Nel biennio 2004-2005 ha condotto Italia che vai insieme a Francesca Chillemi e Guido Barlozzetti il sabato pomeriggio su Rai 1.

È ritornato a Unomattina con Monica Maggioni e Eleonora Daniele. Il 15 settembre 2008 è diventato opinionista nella 6ª edizione de L’isola dei famosi con Mara Venier e è stato anche opinionista a I raccomandati. Durante la stagione 2009-2010 ha curato una rubrica all’interno di Unomattina Week-End e il 1º dicembre 2008 ha partecipato al talent show di Canale 5, Let’s Dance.

Giurato è diventato noto anche per le sue numerose gaffe e lapsus linguae, spesso ripresi dalla Gialappa’s Band nel programma Mai dire gol e da Striscia la notizia con la rubrica Ci avrei Giurato e il Luca Giurato Show.

Luca Giurato è morto l’11 settembre 2024, a causa di un infarto fulminante, mentre si trovava a Santa Marinella con la moglie, all’età di 84 anni.

Giurato è stato sposato in seconde nozze con Daniela Vergara, anch’ella giornalista RAI, e ha avuto un figlio nato dal primo matrimonio con Gianna Furio, che lo ha reso nonno. Era fratello di Flavio Giurato, cantautore, e di Blasco Giurato, direttore della fotografia, e aveva una sorella, Claudia, geologa.