Aveva 61 anni

È morto, all’età di 61 anni, dopo una lunga malattia, Enrico De Martino, papà di Stefano, uno dei volti più popolari della televisione italiana

La notizia è stata confermata da fonti vicine al conduttore di Affari Tuoi e dall’entourage del presentatore. Enrico De Martino era malato da tempo e, nelle ultime settimane, le sue condizioni di salute si erano aggravate. La sua scomparsa ha rapidamente fatto il giro di Torre Annunziata, la città campana dove risiedeva e dove la famiglia De Martino è molto conosciuta.

Il dolore di Stefano De Martino e il silenzio rispettoso della famiglia

Il lutto ha colpito Stefano De Martino in un momento di grande esposizione mediatica. Alla guida di Affari Tuoi su Rai 1, il conduttore è oggi uno dei volti più riconoscibili del servizio pubblico.

Fonti vicine alla famiglia parlano di un legame profondo, costruito nel tempo anche attraverso momenti di confronto e incomprensione. Enrico De Martino lascia la moglie Rosaria e un vuoto importante nella vita del figlio, che negli anni non ha mai nascosto la complessità del rapporto con il padre.

La notizia della scomparsa si è diffusa rapidamente a Torre Annunziata, sia per la notorietà di Stefano sia per il radicamento della famiglia sul territorio. Enrico era infatti figlio di un altro Stefano De Martino, titolare dello storico bar Stella, attività molto conosciuta in città e diventata simbolicamente parte del racconto pubblico della famiglia.

Enrico De Martino, una vita dedicata alla danza

Prima di essere “il padre di”, Enrico De Martino è stato un ballerino professionista. In gioventù aveva intrapreso con decisione la carriera nella danza, collaborando con scuole e compagnie della Campania e arrivando a esibirsi anche al Teatro San Carlo di Napoli, uno dei templi della danza e dell’opera in Italia.

La sua carriera artistica si è però interrotta presto. Aveva solo 25 anni quando la moglie gli annunciò di essere incinta di Stefano. Una scelta di vita che Enrico ha raccontato senza rimpianti, ma con grande lucidità, anche in un’intervista al Corriere della Sera, in cui spiegava: “A quel punto ho dovuto assumermi una responsabilità. La danza è diventata un hobby, ma ho fatto di tutto perché Stefano potesse vivere quella passione”.

Fino ai 40 anni, Enrico De Martino ha cercato di tenere insieme due mondi: la danza e il lavoro di ristoratore. Ha continuato a collaborare con scuole di ballo della Campania, trasmettendo la propria esperienza a generazioni di giovani allievi, senza mai perdere il contatto con il palcoscenico.

Il premio alla carriera e il riconoscimento pubblico

Nel 2025, pochi mesi prima della sua scomparsa, a Enrico De Martino è stato conferito un premio alla carriera. Il riconoscimento è arrivato al Teatro Verdi di Salerno, nell’ambito della XXIV edizione del Premio Salerno Danza.

Un momento di grande emozione per un artista che aveva vissuto la danza spesso lontano dai riflettori. Il premio è stato assegnato sotto la direzione artistica di Corona Paone, étoile del San Carlo, e di Luigi Ferrone, primo ballerino del Teatro Massimo di Napoli.

In quella occasione, Enrico aveva ricordato con orgoglio il proprio percorso artistico e la scelta di mettere la famiglia al primo posto. Un riconoscimento che ha dato valore pubblico a una carriera costruita più sul sacrificio che sulla visibilità.

Un rapporto padre-figlio complesso ma autentico

Il legame tra Stefano ed Enrico De Martino non è stato sempre semplice. Il conduttore ha raccontato più volte come il padre fosse inizialmente contrario alla sua decisione di intraprendere la carriera nella danza, giudicata troppo dura e incerta.

Una posizione che lo stesso Enrico aveva spiegato in diverse interviste, sottolineando le difficoltà fisiche e mentali di un mestiere che conosceva molto bene. Non era mancanza di fiducia, ma il timore che il figlio potesse affrontare gli stessi sacrifici e le stesse delusioni.

Con il tempo, però, il rapporto si è trasformato. Il dialogo è cresciuto, così come il rispetto reciproco. Un punto di svolta importante è arrivato con la nascita di Santiago, il figlio di Stefano, che ha contribuito a rendere il legame più disteso e consapevole.

L’orgoglio per il successo televisivo di Stefano

Negli ultimi anni, Enrico De Martino aveva espresso più volte la propria soddisfazione nel vedere il figlio affermarsi come conduttore televisivo.

“Ho seguito tutta la sua evoluzione, passo dopo passo. Vederlo condurre programmi importanti è una gioia enorme. Il regalo più grande è che è rimasto la persona che era, senza montarsi la testa”.

Enrico amava sottolineare come il successo non avesse cambiato l’umanità del figlio: “Ci ha sempre fatto bei regali, ma il dono più grande è che è rimasto il ragazzo che conoscevamo”.

Tra i ricordi più significativi, anche il primo incontro con Maria De Filippi, figura chiave nella carriera di Stefano grazie al talent Amici: “Fu un bell’incontro. Mi chiese se ero contento della carriera di mio figlio e cosa potevo rispondere? Contentissimo”.