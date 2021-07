Lutto nella TV italiana, morto il regista Paolo Beldì

03/07/2021

È morto, all’età di 66 anni, Paolo Beldì, regista televisivo molto noto per aver diretto diversi programmi di successo, come Quelli che il calcio all’epoca presentato da Fabio Fazio. Beldì è stato trovato privo di vita ieri sera, venerdì 2 luglio, nella sua casa di Magognino, frazione di Stresa, alle pendici del Mottarone. Un gruppo di amici lo attendeva per le 21 al circolo di Levo, altra frazione di Stresa poco distante dalla sua abitazione: non vedendolo arrivare e constatato che non rispondeva al telefono, hanno dato l’allarme. I soccorritori del 118 hanno trovato Beldì già privo di vita. La causa probabile del decesso è un arresto cardiaco. Con Fabio Fazio Beldì aveva firmato programmi diventati cult come Anima Mia (con Claudio Baglioni) e lo aveva seguito anche al Festival di Sanremo. Ha fatto scuola il suo stile inconfondibile, fatto di primi piani strettissimi su particolari apparentemente poco pertinenti (le scarpe di chi parla, lo spettatore addormentato).

