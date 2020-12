Aveva 64 anni

Grave lutto per Valerio Scanu, il cantante vincitore di due edizioni del Festival di Sanremo (2010 e 2016). È morto, a causa del Covid-19, papà Tonino. Ne dà notizia LaNuovaSardegna.it.

Il padre dell’artista aveva 64 anni, «storico dipendente comunale, mastro fritellaio e anima di molti eventi benefici». L’uomo, da un mese e mezzo, era rivoverato all’ospedale Mater Olbia prima in sub intensiva e poi in terapia intensiva. Il virus, però, ha avuto la meglio oggi, mercoledì 23 dicembre. Tonino lascia la moglie Sonia e i figli Valerio e Alessandro.

A Storie Italiane, di recente, Scanu aveva raccontato, a proposito del padre: «È andato in ospedale con le sue gambe, dopo il tampone era positivo. Aveva il casco per respirare. Avevamo notizia tramite mia madre. Appena dopo i primi sintomi, una prima febbriciattola, mia madre lo ha isolato in una casetta sotto la nostra. Non respirava bene e aveva già l’ossigeno nel giorno del tampone. Lo hanno trasferito in ospedale. Sono 11 giorni che è intubato. Molte notizie erano frammentarie: loro sono in Sardegna, io a Roma. Adesso abbiamo tutte le informazioni, ma le sue situazioni migliorano e peggiorano da un momento all’altro».