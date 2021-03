Si rafforza il partito di Giorgia Meloni in Parlamento

Il MoVimento 5 Stelle ha tre parlamentari in meno.

ha tre parlamentari in meno. De Toma , Silvestri e Drago passano a Fratelli d’Italia .

, e passano a . Giorgia Meloni ha diffuso una nota.

Continua a perdere pezzi il MoVimento 5 Stelle. Infatti, i deputati Massimiliano De Toma e Rachele Silvestri e la senatrice Tiziana Drago, hanno ufficialmente aderito a Fratelli d’Italia.

L’annuncio è stato dato in una conferenza stampa dai capigruppo di Camera e Senato, Francesco Lollobrigida e Luca Ciriani e dal responsabile organizzazione del partito, Giovanni Donzelli. Il primo pentastellato a passare con il partito di Giorgia Meloni è stato nel 2019 il deputato Salvatore Caiata.

Giovanni Donzelli, in conferenza stampa, ha affermato: «È chiaramente una scelta dettata da battaglie e idealiper convenienza non si va con l’unica forza di opposizione».

Il capogruppo alla Camera Francesco Lollobrigida ha sottolineato: «La campagna acquisti non è nel nostro stile, l’abbiamo sempre evitata. Non crediamo al progetto di questo governo e non ci credono tanti parlamentari che hanno scelto di conbattere con noi dall’opposizione».

La senatrice Drago ha spiegato di aver scelto FDI per fare «un’opposizione dialogante, critica e intelligente».

In una nota Giorgia Meloni, presidente di FDI, ha affermato: «Fratelli d’Italia continua a crescere, anche in Parlamento. Dopo l’adesione di Gianluca Vinci diamo il benvenuto a Rachele Silvestri, Massimiliano De Toma e Tiziana Drago. FDI si conferma la casa di chi non crede in questa maggioranza e vuole che siano gli italiani a scegliere da chi farsi governare».