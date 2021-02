Cos’è il ministero della transizione ecologica ?

? Questo ministero sarà fondamentale nella gestione di molte risorse del Recovery Fund .

. Alla guida del ministero della transizione ecologica ci sarà un pentastellato?

Si fa un gran parlare del ministero della transizione ecologica, a trazione MoVimento 5 Stelle. Anzi, potrebbe essere questo uno dei motivi per cui Beppe Grillo ha dichiarato il proprio sostegno al Governo Draghi, influenzando il voto sulla piattaforma Rousseau.

Ora, questo ministero esiste già in Europa, ovvero in Francia (dove ha il compito di gestire le politiche del governo in materia di sviluppo sostenibile, ambiente e tecnologie verdi, transizione energetica, energia, clima, prevenzione dei rischi naturali e tecnologici, sicurezza industriale, trasporti ed infrastrutture), Spagna e Svizzera. Il suo compito? Gestire una buona parte dei 209 miliardi di euro del Recovery Fund – con la prima erogazione che potrebbe arrivare già a giugno prevista di circa 27 miliardi – per cui il nuovo Governo dovrà redarre il piano relativo. Infatti, l’Unione Europea darà molti soldi da destinare alle politiche per l’innovazione e la sostenibilità dello sviluppo.

Questo ministero ne dovrebbe accorpare due: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero dello Sviluppo Economico.

Per quanto concerne il nome di chi guiderà questo ministero con un ‘grosso’ portafoglio, in senso lato, potrebbe essere uno proprio del M5S, magari o Stefano Patuanelli (ministro dello Sviluppo economico uscente) o Luigi Di Maio (ministro degli Esteri uscente).

Ad annunciare la presenza di questo ministero è stata anche Donatella Bianchi, presidente del WWF, dopo l’incontro con il Governo Draghi. Tra l’altro, come accennato all’inizio, Beppe Grillo lo aveva chiesto in un post pubblicato sul suo blog, parlando di «un Super-Ministero per la transizione ecologica fonde le competenze per lo sviluppo economico, l’energia e l’ambiente».

Bianchi ha parlato di «ottica, sguardo di prospettiva la centralità della trasformazione verde che dovrebbe essere trasversale alle altre politiche».