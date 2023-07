La guerra

Vladimir Putin, presidente della Russia, ha mentito in un’intervista rilasciata oggi, domenica 16 luglio.

Putin ha, infatti, affermato che le forze armate del Cremlino hanno una “scorta sufficiente” di munizioni a grappolo, avvertendo che la il Paese “si riserva il diritto di intraprendere azioni reciproche” se l’Ucraina utilizzerà le armi controverse.

Commentando la consegna di munizioni a grappolo all’Ucraina da parte degli Stati Uniti, Putin ha affermato che la Russia non ha finora utilizzato bombe a grappolo: “non l’abbiamo fatto, non le abbiamo usate e non ne abbiamo avuto bisogno”.

Tuttavia, l’uso di bombe a grappolo da parte della Russia è già stato documentato, anche dall’Associated Press e dalle organizzazioni umanitarie internazionali.

Ne è prova anche il video a corredo di quest’articolo: documenta quanto successo, ad esempio (perché non è stato un caso unico) il 28 febbraio a Kharkiv con la Russia che ha bombardato aree residenziali con il BM-30 ‘Smerch’, lanciarazzi multiplo pesante di fabbricazione sovietica che disperde nell’aria dozzine di testate a grappolo. In quell’attacco, morirono nove civili.