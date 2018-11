Il 50% degli adulti in età lavorativa ne soffre annualmente

Il mal di schiena è, insieme al raffreddore, uno dei principali motivi per cui ci si rivolge al medico di base. Il 50% degli adulti in età lavorativa ne soffre annualmente mentre l’80% della popolazione ne è colpita almeno una volta nella vita. La massima incidenza si ha nei soggetti tra i 40 e i 50 anni e i dolori lombari sono una delle prime cause di assenza dal lavoro.

Di lombalgia, delle sue cause e dei possibili rimedi se ne parla in maniera approfondita su tempostretto.it all’interno di una nuova rubrica dedicata alla salute e al benessere. Le cause del dolore alla schiena sono diverse ma la principale è di natura meccanica a carico del disco fibrocartilagineo interposto tra le vertebre con funzione di naturale “ammortizzatore”.

Il trattamento del “mal di schiena” è puramente sintomatico. In caso di lombalgia acuta è prevista la somministrazione di farmaci antinfiammatori e miorilassanti mentre in quella cronica può essere d’aiuto la fisiokinesiterapia e la ginnastica vertebrale.

Fare regolare attività fisica, come passeggiate a piedi o in bicicletta, o praticare sport che mantengano l’efficienza della muscolatura paravertebrale, possono essere buone pratiche quotidiane d’aiuto nella prevenzione della lombalgia.

Per saperne di più