"Ora sto bene"

Paura per Laerte Pappalardo, figlio del cantautore Adriano.

Ora sta bene ma ha «passato veramente un brutto quarto d’ora», come raccontato dallo stesso attore su Facebook, dopo essere stato portato all’ospedale di Vallo della Lucana, nel Salernitano.

Ieri Laerte, 44 anni, ha accusato un malore mentre si trovava a Marina di Camerota, dov’era impegnato per uno spot.

«Ringrazio tutti per l’interessamento e vi voglio bene», ha scritto Laerte, ringraziando «tutti i medici del pronto soccorso del presidio ospedaliero San Luca di Vallo Lucania per la loro professionalità e simpatia in questo momento molto duro per loro».

Come riportato da Dilei.it, il malore sarebbe avvenuto alla presenza del padre e del suo staff. Laerte è figlio del cantante e di Lisa Giovagnoli. Nato nel 1976, Laerte è celebre anche per avere partecipato a un’edizione dell’Isola dei Famosi, riuscendo ad arrivare in finale, creando un buon rapporto di amicizia con Nina Moric.

Laerte è stato anche sposato con Selvaggia Lucarelli da cui si è separato nel 2007 dopo la nascita del figlio Leon. Oggi Laerte è legato sentimentale all’account manager con cui collabora, Laura De Gaetano.