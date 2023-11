Aveva 44 anni

Il corpo senza vita di Walter Locatello, vigile del fuoco fuori servizio, è stato recuperato nelle acque del lago di Santa Croce.

La scomparsa

Walter Locatello, 44 anni, originario di Alpago, è stato tragicamente coinvolto in un incidente il 2 novembre scorso. Mentre si trovava fuori servizio e dopo il suo turno al distaccamento provinciale di Belluno, Locatello stava monitorando gli effetti dell’allagamento in zona, vicino al luogo in cui viveva.

Il tentativo di salvataggio

Il padre di Walter, Giacinto, era con lui quando è avvenuto il dramma. Hanno sentito le sue grida così come i vicini di casa ma le acque correnti erano implacabili. “Walter si stava disperatamente tenendo alla parete in cemento”, ha raccontato il padre. Hanno cercato di raggiungerlo ma la forza delle acque ha reso impossibile qualsiasi tentativo di soccorso.

La ricerca del corpo

Dopo giorni di ricerche, il corpo di Walter Locatello è stato finalmente ritrovato. Si trovava a circa tre chilometri dal punto in cui era caduto nell’acqua. Le ricerche sono state complesse a causa delle precipitazioni abbondanti e delle correnti pericolose.

Il cordoglio

Il comando dei vigili del fuoco di Belluno, insieme al comandante Antonio Del Gallo, ha espresso profondo cordoglio per la perdita di Walter Locatello.

Alberto Peterle, sindaco di Alpago, ha dichiarato: “Non posso dire di essere contento perché sarebbe assurdo in una situazione simile, ma quantomeno non si è trascinata troppo a lungo una vicenda straziante. Esprimo il cordoglio di tutta l’amministrazione comunale per questa terribile scomparsa. Adesso è il momento del silenzio e di stare vicini alla famiglia, che si trova a gestire un dolore senza fine”.